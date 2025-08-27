Fransa'da Güven Oylaması Öncesi Siyasi Gündem Gergin

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın Genel Sekreteri ve eski Başbakan Gabriel Attal, François Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasında düşmesi halinde meclisin feshedilmesini istemediğini söyledi.

Eski Başbakan Attal, France Inter'de katıldığı programda, Bayrou hükümetinin de düşürülme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu siyasi gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Attal, Fransızların geçen sene yapılan erken seçimlerde sandığa gittiğini hatırlatarak, "Her yıl Fransızlar tekrar oy kullanmalı mı diye soruyorsak, bunun nedeni sorunun onlardan ya da Meclisten kaynaklanmaması olabilir. Meclisin sorunlarını çözmek Fransızlara düşmez." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, hükümetin düşmesi halinde meclisin feshedilerek yeniden seçime gidilmesinin Fransız siyasetine "netlik" kazandıracağına inanmadığını belirten Attal, muhalefet ile hükümet arasında anlaşmazlığın yaşandığı 2026 bütçesi için de "bir yol bulunabilir." dedi.

Ayrıca, Fransız siyasi modelinin "modasının geçtiğini" dile getiren Attal, "Bütçe görüşmeleri her yıl siyasi bir depremin merkezi haline geliyorsa bunun nedeni modelimiz ile zamanımızın gerçekliği arasında uçurum olmasıdır." şeklinde konuştu.

Attal, 8 Eylül'deki oylamada aşırı sağcıların ve solcuların düşürülmesinden yana oy kullanacağı Bayrou hükümetine güvenoyu vereceklerini söyledi.

Son haftalarda sosyal medya kullanıcılarının ve muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına karşı seslerini yükseltmesi ve hükümete karşı harekete geçme çağrısı yapması, Başbakan Bayrou'nun da bütçe çıkmazı nedeniyle düşürülen selefi Michel Barnier ile aynı kaderi paylaşabileceğinin sinyali olmuştu.

Bayrou da bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

Kamu borçları ile mücadele eden Fransa'da bir önceki Michel Barnier hükümeti, 2025 bütçesi konusunda muhalefet ile uzlaşı sağlayamamış ve meclisten güvenoyu alamayarak 3 ay gibi kısa bir sürenin ardından 4 Aralık 2024'te düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ulusal Meclisi feshetmesinin ardından Fransızlar, geçen yıl haziran ve temmuzda yapılan iki turlu seçimlerde sandığa gitmişti.