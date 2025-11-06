Haberler

Fransa'da Emekliler 2026 Bütçe Kesintilerini Protesto Etti

Fransa'da Emekliler 2026 Bütçe Kesintilerini Protesto Etti
Fransa'da emekliler, hükümetin 2026 bütçe projesindeki kemer sıkma önlemlerine karşı ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi. Binlerce kişi, emeklilik maaşlarının artırılması ve sosyal adalet talepleriyle sokaklara döküldü.

İşçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde Paris, Poitiers ve Bordo'nun da aralarında bulunduğu onlarca kentte emekliler sokağa indi.

Paris'teki gösteri, Senato'ya yakın Lüksemburg Bahçesi'nin önünde başladı.

Çoğunluğu emeklilerden oluşan binlerce kişinin katıldığı protestoda, hükümetin 2026 bütçesi ve 2026 sağlık sigortası bütçesi projelerindeki kemer sıkma önlemlerine tepki gösterildi.

Ellerinde "Emeklilik maaşlarımızı artırın" ve "Sosyal adalet için mücadele edelim" yazılı afişler taşıyan göstericiler, emeklilik maaşlarının artırılması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve ülkede daha adil bir vergilendirme sistemi talep etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
