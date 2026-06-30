Fransa'da tekstil endüstrisinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefleyen tasarı kabul edildi

Fransız Parlamentosu, tekstil endüstrisinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı amaçlayan yasa tasarısını kabul etti.

Fransa'da 2 yıldır Parlamento'da müzakere edilen "aşırı hızlı moda" (ultra fast fashion) karşıtı tasarıyla ilgili süreç tamamlandı.

Horizons (Ufuklar) Partisi Milletvekili Anne-Cecile Violland'nın teklif ettiği tasarı, dün Parlamento'nun üst kanadı olan Senato Genel Kurulu'nda nihai oylamaya sunuldu.

Tekstil endüstrisinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefleyen tasarı, Senato'da oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Parlamento'nun alt kanadı Ulusal Meclis'te de 24 Haziran'da onaylanan tasarı, Senato'daki oylamayla birlikte Parlamento'dan geçmiş oldu.

Fransa'da bir tasarının Parlamento'dan geçmesi için Senato ve Meclis'in ortak bir metin üzerinde anlaşması gerekiyor.

Firmaların kıyafet koleksiyonlarını hızlı bir şekilde değiştirmesine karşı mücadele etmeyi amaçlayan tasarıyla birlikte, çevrim içi satış yapan "aşırı hızlı moda" sektöründeki firmaların, ürünlerinin çevreye yönelik etkileri hakkında tüketiciler nezdinde farkındalık oluşturması gerekecek.

Söz konusu firmalar, internet sayfalarında müşterilerini kalıcı tüketim alışkanlıklarına teşvik edecek ve ürünlerinin neden olduğu sosyal, çevresel ve sağlık etkileri hakkında bilgi veren mesajlar yayımlayacak.

Tasarıyla, üreticiler çevreye etkilerine bağlı olarak "çevre katkı payı" ödeyecek, bu meblağ ürünün fiyatının yüzde 50'sini geçemeyecek.

Elde edilen miktarların bir kısmı, Fransa'da kıyafetlerin toplanması, ayrıştırılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesine yönelik merkezlerin finansmanı için kullanılacak.

Tasarı, 1 Ocak 2027'den itibaren kısa ömürlü modaya ilişkin her türlü reklama yasak getirilmesini ve bu moda tanımına uyan kıyafetlerin reklamını yapan influencerların cezalandırılmasını öngörüyor.