Türkiye'nin iş birliğiyle Fransa'da 799 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

Güncelleme:
Türkiye'nin iş birliğiyle Fransa'da gerçekleştirilen operasyonda 799 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı. Operasyon, uluslararası kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

TİCARET Bakanlığı, Türkiye'nin iş birliğiyle Fransa'da yapılan operasyonda, 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilerek, sınır aşan kaçakçılığa darbe vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün, sınır aşan organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü ulusal ve uluslararası iş birliği faaliyetlerini, anlık bilgi ve istihbarat paylaşımlarıyla etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, gerçekleştirilen istihbarat ve risk analizi çalışmaları sonucunda; Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'ndan Hollanda'ya hareket eden, İzmir Aliağa Limanı'na transit olarak uğrayan ve yasal yükünü sigara olarak beyan eden bir konteynerin takibe alındığı kaydedilerek, "Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, söz konusu yükün nihai varış noktası olan Fransa'da beyan edilmeyeceği yönünde şüphe oluşması üzerine, Fransa Gümrük İdaresi ile derhal bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Paylaşılan istihbarat doğrultusunda, Marsilya Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından Fos-sur-Mer Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda; 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi.

'RESMİ TEŞEKKÜR MEKTUBU İLETİLDİ'

Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 16 ton ağırlığındaki kaçak tütün yakalamasının 'rekor seviyede bir operasyon' olduğunun ifade edildiği vurgulanarak, "Operasyon kapsamında tütün kaçakçısı şahıs tutuklanmıştır. Operasyonun ardından, Fransız makamları tarafından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne resmi bir teşekkür mektubu iletilmiştir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü; bağımlılıkla mücadele, kamu sağlığının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu gelirlerinin güvence altına alınması hedefleri doğrultusunda, kaçakçılığın her türüyle ulusal ve uluslararası düzeyde mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

