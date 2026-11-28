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Farklı derneklerin ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla gösterilerin düzenlendiği Fransa'da polis Marsilya, Nancy ve Lyon kentlerinde göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Ülkede çeşitli derneklerin ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla başkent Paris dahil farklı kentlerde kadınlara yönelik şiddete ve hayat pahalılığına karşı gösteriler düzenlendi.

Paris'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Millet Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler şarkılar söyleyerek dans etti.

Kadınlara yönelik şiddetin sona ermesini talep eden göstericiler, Fransız polisi ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

Nancy kentindeki gösteride, polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Göstericiler bazı çöp bidonlarını yol ortasına devirirken, polis ise biber gazıyla müdahale etti.

Lyon kentinde ise binlerce kişinin katıldığı gösteride, bazı çöp bidonları ateşe verildi.

Barikat kurmaya çalışan göstericilere polis izin vermedi. Polisler, kendilerine havai fişek fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Marsilya'da gösteri yasağına rağmen kent sakinleri sokağa indi. Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Yerel makamlar, ülke genelindeki gösterilere 44 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı.

Lyon'da 11, Bordo kentinde 11, Nice kentinde ise 5 gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: AA