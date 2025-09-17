Fransa Alp Dağları'nda İki Dağcı Hayatını Kaybetti

Fransa'da Alp Dağları'nın Hautes-Alpes vilayetindeki uzantısı Ecrins Masifi'ne tırmanan iki dağcı yaşamını yitirdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Hautes-Alpes'in bağlı olduğu Gap Savcılığından, Avrupa'da kış turizminin kalbi olan Alp Dağları'nın vilayetteki uzantısı Ecrins Masifi'ndeki Siraz Zirvesi'nde yaşanan olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhuriyet Savcısı Marion Lozac'hmeur, biri asker diğeri itfaiye görevlisi iki dağcının yaptıkları keşif gezisinden dönmemeleri üzerine yakınlarının ihbarda bulunduğunu ve 14 Eylül'de arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini kaydetti.

Olumsuz hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını dile getiren Lozac'hmeur, 15 Eylül'de 27 yaşındaki iki dağcının cansız bedenlerine 3 bin 400 metre yükseklikte ulaşıldığını belirtti.

Lozac'hmeur, dağcıların düşmeleri sonucunda ölmüş olabileceğini ancak cesetlerin otopsi için inceleneceğini söyledi.