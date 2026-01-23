Haberler

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan Yüksel Erkol, talaş yüklü çuvalları kamyonetine yüklerken forkliftin üzerinden düşerek hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasındaki talaş yüklü çuvalları kamyonetine yükleyen Yüksel Erkol (49), çıktığı forkliftin üstünden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Fabrikadaki talaşları almak için 10 ALE 841 plakalı kamyonetini park eden Yüksel Erkol, iddiaya göre yüklenen çuvalların kasaya düşmemesi için forkliftin üzerine çıktı. Talaş yüklü çuvalı kamyonetin kasasına ittiği sırada dengesini kaybedip, forkliftin üzerinden kafa üstü düşen Erkol, ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye götürülen Yüksel Erkol, kurtarılamadı. Erkol'un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

