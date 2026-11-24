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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.

Soruşturma kapsamında Akkaya ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akkaya daha önce iki kez gözaltına alınmış ve hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Kaynak: AA