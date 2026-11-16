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Fon Soruşturması'nda 26 şüpheliden 7'sine tutuklama, 17'sine adli kontrol istendi

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Fon Soruşturması'nda 26 şüpheliden 7'sine tutuklama, 17'sine adli kontrol istendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin yürüttüğü Fon Soruşturması'nda 26 şüpheliden 7'si tutuklama, 17'si adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 7'si için tutuklama, 17'si için adli kontrol istendi.

(İSTANBUL) Sermaye piyasalarında milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin başlatılan "Fon Soruşturması"nda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 26 kişiden 7'si hakkında tutuklama, 17'si hakkında ise adli kontrol istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına yönelik milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin başlatılan "Fon Soruşturması" devam ediyor.

Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bugün 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Bunlardan 7'si tutuklama, 17'si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: ANKA
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