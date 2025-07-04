Fırat Kalkınma Ajansı Personeli Ağın'daki Tesisleri Ziyaret Etti

Fırat Kalkınma Ajansı personelleri, Elazığ'ın Ağın ilçesinde leblebi üretim, badem kırma ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Ağın Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ajans personelleri, Ağın Belediyesince hayata geçirilen "Tohum Elensin, Verim Artsın Projesi" kapsamında kurulan tesisi ziyaret etti.

Tesisteki üniteleri inceleyen personeller, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'dan tesis hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakar, tesiste tohum kırma işleminin yanı sıra eleme ve renk ayrımı da yapıldığını belirtti.