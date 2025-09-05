Haberler

Fındığa Alternatif Olarak Aronya Üretimi Artıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çiftçiler, fındığın yerini almak üzere aronya üretimine yöneldi. Kaymakam ve tarım müdürü, ilçedeki aronya bahçelerini ziyaret ederek tarımsal çeşitliliğin önemine dikkat çekti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bazı çiftçiler fındığa alternatif olarak tıbbi aromatik bitki aronya üretmeye başladı.

Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal ile Avut Mahallesi'nde fındık yerine oluşturulan aronya bahçesini ziyaret etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nün destekleriyle 8 dekar alanda oluşturulan aronya bahçesinde üretim faaliyetleri sürüyor.

Beyazıt, aronya üretiminin ilçede tarımsal çeşitliliği artıracağını vurgulayarak, çiftçiler için yeni bir gelir kapısı olabileceğini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal ise aronya bitkisinin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de giderek ilgi gördüğünü vurguladı.

Özdal, "Aronya taze olarak tüketilebildiği gibi işlenerek de değerlendirilebilen bir sanayi ürünüdür. Gıda ve eczacılık sanayi açısından da önemli bir hammadde kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Maduro seferberlik ilan etti! 8 milyon kişiyi askere çağırıyor

Seferberlik ilan edip, 8 milyon kişiyi askere çağırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.