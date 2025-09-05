Fındığa Alternatif Olarak Aronya Üretimi Artıyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bazı çiftçiler fındığa alternatif olarak tıbbi aromatik bitki aronya üretmeye başladı.

Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal ile Avut Mahallesi'nde fındık yerine oluşturulan aronya bahçesini ziyaret etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nün destekleriyle 8 dekar alanda oluşturulan aronya bahçesinde üretim faaliyetleri sürüyor.

Beyazıt, aronya üretiminin ilçede tarımsal çeşitliliği artıracağını vurgulayarak, çiftçiler için yeni bir gelir kapısı olabileceğini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal ise aronya bitkisinin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de giderek ilgi gördüğünü vurguladı.

Özdal, "Aronya taze olarak tüketilebildiği gibi işlenerek de değerlendirilebilen bir sanayi ürünüdür. Gıda ve eczacılık sanayi açısından da önemli bir hammadde kaynağıdır." ifadelerini kullandı.