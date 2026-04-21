Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Finansçı Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Fatih Fazlı Çığ, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çığ ve dernek üyeleri ziyarette, dernek faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan projeleri anlattı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı maç nedeniyle kente geldiklerini belirten Çığ, şunları kaydetti:

"Zaman zaman dernek olarak takımımızla yurt içindeki ve dışındaki deplasmanlarda birlikte seyahat edip, o bölgelerde hem mesleki anlamda kurumsal bir takım ziyaretler yapıyor, hem de takımımızla, yöneticilerimizle vakit geçirme imkanı buluyoruz. Bu anlamda sektörel derneklerin yani Fenerbahçe'nin ihtisas derneklerinin önemi çok büyük. Bu süreç 2020'de başladı. Şu anda Fenerbahçe'de bu anlamda 5 ihtisas derneği var. Hukukçular, sağlıkçılar, havacılar ve bizim gibi finansçılar gibi. Dolayısıyla bizler de hem farklı şehirlerde, yurt içinde veya yurt dışında ziyaretler yapıp kurumsal anlamda ziyaretlerde derneğimizi tanıtıyoruz. Kulübümüzün kurumlarla arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz."

AA Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya da ziyaretleri dolayısıyla Çığ ile dernek üyelerine teşekkür etti.