Haberler

Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli finansçılar derneği başkanı Fatih Fazlı Çığ, Konya'da Anadolu Ajansı'nı ziyaret ederek dernek faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda takımın Konyaspor ile oynayacağı maç için kente geldiklerini ifade etti.

Finansçı Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Fatih Fazlı Çığ, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çığ ve dernek üyeleri ziyarette, dernek faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan projeleri anlattı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı maç nedeniyle kente geldiklerini belirten Çığ, şunları kaydetti:

"Zaman zaman dernek olarak takımımızla yurt içindeki ve dışındaki deplasmanlarda birlikte seyahat edip, o bölgelerde hem mesleki anlamda kurumsal bir takım ziyaretler yapıyor, hem de takımımızla, yöneticilerimizle vakit geçirme imkanı buluyoruz. Bu anlamda sektörel derneklerin yani Fenerbahçe'nin ihtisas derneklerinin önemi çok büyük. Bu süreç 2020'de başladı. Şu anda Fenerbahçe'de bu anlamda 5 ihtisas derneği var. Hukukçular, sağlıkçılar, havacılar ve bizim gibi finansçılar gibi. Dolayısıyla bizler de hem farklı şehirlerde, yurt içinde veya yurt dışında ziyaretler yapıp kurumsal anlamda ziyaretlerde derneğimizi tanıtıyoruz. Kulübümüzün kurumlarla arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz."

AA Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya da ziyaretleri dolayısıyla Çığ ile dernek üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Melike Keskin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

