FİLYOS'TA DENİZ ÇAMUR RENGİNE BOYANDI ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Filyos Çayı'ndan gelen sular Karadeniz'i çamur rengine boyadı. ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Filyos Çayı'ndan gelen sular Karadeniz'i çamur rengine boyadı. Kentte geçen hafta etkili olan sağanak yağışla birlikte dereler taştı, tarım alanları sular altında kaldı. Taşan derelerle birlikte, su seviyesi yükselen Filyos Çayı da Karadeniz'e çamurlu bir şekilde aktı. Çayın taşıdığı sular denizi çamur rengine boyadı. Filyos Kalesi'nin diğer tarafında yer alan plajda ise vatandaşlar güneşli havayla beraber çamurdan etkilenmeyen masmavi suların tadını çıkardı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Filyos Çayı Karadeniz Çaycuma Filyos Güncel Haberler

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