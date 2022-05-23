Filistinliler, İsrail hapishanelerinde ölenlerin naaşlarının teslim edilmesini istiyor - Haberler

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybedenlerin naaşlarının ailelerine teslim edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi ve Filistinli tutuklarla ilgili kuruluşların çağrısı üzerine çok sayıda kişi Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya geldi.

Göstericiler, İsrail'in naaşlarını alıkoyduğu Filistinli tutukluların fotoğrafları ile söz konusu kişilerin naaşlarının ailelerine teslim edilmesini istediklerini ifade eden pankartlar taşıdı.

"Naaşları gizlemek bir suçtur"

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş, burada yaptığı konuşmada, "Naaşları gizlemek bir suçtur ve bunu dünyada Siyonistler dışında uygulayan kimse yok." dedi.

On yıllardır devam eden bu suça karşı burada bir daha haykırdıklarını vurgulayan Batş, "Ailelerin, ölen yakınlarını İslam hukukuna göre defnetmelerine ve ziyaretlerine izin vermemek için İsrail'in naaşları saklamayı sürdürmesini kınıyoruz." diye konuştu.

Batş, Filistinlilerin haklarının ve naaşlarının geri alınması için tek yolun "silah, direniş ve takas için İsrail askerlerinin esir edilmesi" olduğunu söyledi.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail, kendi hapishanelerinde hayatını kaybeden 9 Filistinlinin naaşını uzun süredir alıkoyuyor.