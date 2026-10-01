Filistin Gençlik ve Spor Konseyi Başkanı, Konya'daki maçı umut mesajı olarak niteledi

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Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, Filistin Milli Takımı ile Konya spor arasında oynanan dostluk maçı sırasında stadyumda sergilenen dayanışmanın, Filistin halkının sarsılmaz duruşunu ortaya koymak için yürütülen çabaların bir meyvesi olduğunu belirtti.

Rucub, Filistin Futbol Federasyonunun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, iki takım arasındaki karşılaşmanın, Filistin halkının haklı mücadelesine ve direncine dikkati çekme çabalarının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Müsabakanın öncelikli amacının Filistin Milli Takımı'nın sportif becerilerini geliştirmek olduğunu belirten Rucub, asıl ve en önemli mesajın ise "Filistinlilerdeki umudu canlı tutmak" olduğunu vurguladı.

"Nihai hedefimiz, Filistin Milli Takımı'nın Doğu Kudüs'te maç yapabilmesi"

Rucub, nihai hedeflerinin ise Filistin Milli Takımı'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te maç yapabilmesi olduğunun altını çizdi.

Konya'nın Filistin davasıyla dayanışma açısından önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığına işaret eden Rucub, şunları kaydetti:

"Evimiz eviniz, sloganıyla başlayan karşılaşmada, Konya'daki stadın Filistin stadı olduğu ve Filistinli oyuncuların da kendi evinde oynadığı mesajı verildi."

Rucub, Filistin Milli Takımı oyuncularının Konya'daki son derece olumlu atmosfer sayesinde sahada kendilerini evlerinde ve oldukça rahat hissettiklerini ifade etti.

Filistin Milli Takımı ile Konyaspor arasında dün oynanan dostluk maçında tribünleri dolduran binlerce taraftar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vermişti.

Kaynak: AA