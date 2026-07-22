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Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr. ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio ikili ilişkileri görüştü

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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelerinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliğini ele aldı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptıkları görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliğini ele aldı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos Jr. başkent Manila'daki başkanlık sarayında Rubio'yu kabul etti.

Görüşmede Rubio, Filipinler'in 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapmasından dolayı Marcos Jr'ı kutladı.

Filipinler'in Washington Büyükelçisi Jose Manuel Romualdez, görüşmeden sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmenin ikili ilişkiler ile savunma ve ekonomi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesine odaklandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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