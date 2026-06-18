Filenin Sultanları, Fransa'yı da 3-0 Mağlup Etti

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi.
Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Fransa karşısında da aynı skorla galip geldi.
Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ilk setini 25-17, ikinci setini 25-23, üçüncü setini ise 25-20 kazanarak mücadeleyi 3-0 tamamladı.
Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.