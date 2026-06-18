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Filenin Sultanları, Fransa'yı da 3-0 Mağlup Etti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi Ankara etabındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Fransa karşısında da aynı skorla galip geldi.

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ilk setini 25-17, ikinci setini 25-23, üçüncü setini ise 25-20 kazanarak mücadeleyi 3-0 tamamladı.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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