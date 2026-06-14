Almanya, Dünya Kupası'na 7 Gollü Galibiyetle Başladı

(ANKARA) - FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti.

Houston'daki NRG Stadium'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Almanya, rakibi karşısında farklı galibiyet aldı ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Almanya'nın gollerini 6'ncı dakikada Felix Nmecha, 38'inci dakikada Schlotterbeck, 45+5'inci dakikada penaltıdan ve 88'inci dakikada Kai Havertz, 47'nci dakikada Jamal Musiala, 68'inci dakikada Nat Brown ve 78'inci dakikada Deniz Undav kaydetti.

Curaçao'nun tek golü ise 21'inci dakikada Livano Comenencia'dan geldi. Bu gol, Curaçao'nun ilk kez katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk golü olarak tarihe geçti.

Almanya, E Grubu'ndaki ilk maçında aldığı galibiyetle turnuvaya farklı bir başlangıç yaptı.

Kaynak: ANKA