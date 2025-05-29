FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 13 Tutuklama

HABER: AKIN KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - İzmir merkezli dört ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Örgüte finans sağladığı tespit edilen bir künefeci dükkanının, naylon fatura ile milyonlarca lira kaçırdığı ve örgütsel faaliyetlerin merkezi haline geldiği ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Mayıs tarihinde İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında esnaf, muhasebeci ve örgütle bağlantılı olduğu belirlenen şahısların da bulunduğu 41 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si serbest bırakıldı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 13 şüphelinin tutuklandı. Yurtdışında olduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Tatlı zinciri paravan çıktı

Soruşturma dosyasında yer alan etkin pişmanlık ifadeleri, tanık beyanları, MASAK raporları ve banka hesap incelemeleri, FETÖ'nün finans yapısına dair çarpıcı detayları da gün yüzüne çıkardı. İzmir'de faaliyet gösteren bir tatlı zincirinin ticaret yapıyormuş gibi gösterilerek naylon fatura topladığı ve bu yolla vergi kaçırdığı belirlendi. Soruşturma makamlarına göre, bu yöntemle elde edilen haksız kazanç FETÖ'ye ve örgüt mensuplarına aktarıldı.

"FETÖ Yuvas ı " gibi çalıştırılmış

İfade ve delillere göre, söz konusu işletme örgütsel bir merkez gibi faaliyet gösterdi. İşe alımlarda yalnızca örgütle bağı olan kişiler tercih edilirken, çalışanların maaşlarından kesintiler yapılarak "himmet" adı altında örgüte finans sağlandığı tespit edildi. İşletmenin aynı zamanda örgütsel toplantıların düzenlendiği bir yer olarak kullanıldığı bilgisine ulaşıldı.