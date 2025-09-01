FETÖ Soruşturması Kapsamında ASSAN Group Fabrikasından Kaçırılan Malzemelere El Konuldu

FETÖ Soruşturması Kapsamında ASSAN Group Fabrikasından Kaçırılan Malzemelere El Konuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesinde, FETÖ ve askeri casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan ASSAN Group'a ait fabrikadan köye kaçırılan malzemeler, jandarma tarafından ele geçirildi. Soruşturma devam etmekte.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, sahibi ve genel müdürünün FETÖ ve askeri casusluk soruşturması kapsamında tutuklandığı Assan Group'a ait fabrikadan, konteynerlerle bir köye kaçırıldığı belirlenen malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan malzemeler, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı. ASSAN Group'a ait şirketlere de soruşturma kapsamında kayyım atandı.

Soruşturma devam ederken ASSAN Group'un Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu, yıllık 850 ton TNT, 500 ton plastik patlayıcı üretimi hedeflenen tesisinden konteynerler dolusu malzemenin çıkartılarak ilçeye bağlı Nuhören köyüne getirildiği tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, içerisinde yurt dışından getirilen malzemelerin olduğu iddia edilen konteynerlere el koydu. Olay yerinde ASSAN Group logolu araçların da bulunduğu görüldü. Vinçle kamyonlara yüklenen malzemeler, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü

Çin'de bir araya geldiler! Erdoğan'dan Putin'e davet var
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı

6'lık deprem ülkeyi yerle bir etti! 800'den fazla can kaybı var
Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar

Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar
Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu sağlık sorununu açık yüreklilikle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.