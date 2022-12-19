FETÖ'den ihraç edilen binbaşı 55 litre etil alkol ile yakalandı Güncel Haberler Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki sahte içki operasyonunda, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen binbaşının evinde 55 litre etil alkol bulundu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki sahte içki operasyonunda, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen binbaşının evinde 55 litre etil alkol bulundu. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesinde sahte içki üretimini önlemeye yönelik çalışma yürütüldü. İnebolu'da bir adrese düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 11 bidon içinde 55 litre etil alkol ele geçirdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ikamet sahibi eski binbaşı S.E'nin, TSK'den FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildiği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kastamonu İnebolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› FETÖ'den ihraç edilen binbaşı 55 litre etil alkol ile yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.