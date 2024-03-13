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Fethiye'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde izinsiz kazı yapan bir grup, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda jeneratör, hilti, matkap, ruhsatsız silahlar ve kazı aletleri ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayaköy Mahallesi'nde bir grubun izinsiz kazı yaptığı yönde ihbar aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazı yeri ve şüphelilerin adreslerinde yapılan incelemelerde jeneratör, hilti, matkap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve muhtelif kazı aletleri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Muğla Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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