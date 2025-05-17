Fethiye'de Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

Fethiye'de Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aranmakta olan şüpheli, Fethiye'de gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda birçok silah, altın ve elektronik cihaz ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, "Zincirleme şekilde dolandırıcılık, "Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından aranan şüpheli Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikametinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülmek üzere gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kayıtsız kurusıkı tabanca, tüfek, 30 kurusıkı tabanca fişeği, 15 tabanca fişeği, 321 gram külçe altın, 11 altın bilezik, 2 kaşe, 21 elektronik cihaz, 3 hard disk, 6 flash bellek, 2 mini film kaset, 27 cd ve 908 bin 800 liraya el konuldu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi

İsrailli şarkıcının Türkiye'deki bir konseri daha iptal edildi
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.