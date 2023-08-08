Fethiye Belediyesi'nde İşçilere Yüzde 40 Zam Yapıldı

Fethiye Belediyesi'nde çalışan kadrolu ve KHK'lı işçilere yüzde 40 oranında zam yapıldı. Belediye Başkanı Alim Karaca, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Ender Akbay ile sözleşmeyi imzaladı.

Fethiye Belediyesi'nde çalışan kadrolu ve KHK'lı işçilere yüzde 40 oranında zam yapıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Ender Akbay ile sözleşmeyi imzaladı.

Fethiye Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle işçilere yüzde 40 zam verildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Fethiye Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mesut Doğan, Mali Hizmetler Müdürü Sunay Çevik Akkaya, Belediye İş Sendikası Temsilcileri Ender Akbay ve Mehmet Tümen maaşlarla ilgili ek protokole imza attı.

Protokole göre; kadrolu işçilerin yevmiyelerine 170 TL, belediye şirketinde çalışan personelin yevmiyesine 125 TL zam yapıldı. En düşük belediye şirketi işçisinin maaşı 15 bin 250 TL olarak belirlendi.

Başkan Karaca, yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, belediye personeline ellerinden geldiğince zam verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye genelinde ekonomik şartlar ortada. Giderlerimiz çok ciddi derecede arttı. Buna rağmen belediyemiz devlete borcu olmayan ender belediyeler arasındadır. Gönül isterdi ki, personelimize daha çok zam verelim. Çalışma arkadaşlarımız bizler için değerli. Elimizden geleni yaptık."