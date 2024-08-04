Ferizli Kaymakamı, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Ferizli OSB Müdürü Alim Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, mola veren işçilerle çay içip sohbet etti.

Balcı, çalışmaları yakından takip ettiklerini, projelerin bugüne kadar eksiksiz şekilde yapıldığını belirterek, çok sayıda istihdam sağlayan fabrikaların da burada yükselmeye devam ettiğini kaydetti.