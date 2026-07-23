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Şişli Feriköy Antika Pazarı'ndaki tezgahların yeni sahipleri kurayla belirlendi

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Şişli'deki Feriköy Antika Pazarı'nda tahsisi iptal edilen tezgahların yeni sahipleri noter huzurunda kura ile belirlendi. 228 başvuru arasından 55 asil sahip seçildi. Pazarda yalnızca özgün antika ürün satışına izin verilecek, ihlaller ve devamsızlık durumunda tahsis iptali uygulanacak.

Şişli'de her pazar kurulan Feriköy Antika Pazarı'ndaki tahsisi iptal edilen tezgahların yeni sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Feriköy Antika Pazarı'nda, tezgah tahsis süreçleri şeffaflık ve eşitlik ilkesiyle yeni bir yapıya kavuşturuldu.

Belediye ekiplerince yapılan denetimlerde, pazara gelmediği tespit edilen veya antika dışında ürün satışı gerçekleştiren esnafın tezgah tahsisleri iptal edilerek yeni başvuru süreci başlatıldı.

Bu kapsamda, 165 tahta için 228 pazarcı esnafı başvuru yaptı. Yetkililerin katılımıyla ve noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonucu 55 asil tahsis sahibi belirlenirken, kurada kazanamayan başvuru sahiplerinin tamamı ise sıralı yedek listesine dahil edildi.

Şişli Belediyesi tarafından belirlenen yeni çalışma esasları ve yaptırımlar doğrultusunda pazarın özgün yapısının korunması amacıyla pazarda yalnızca özgün antika ürünlerin satışına izin verilecek.

Bu doğrultuda, pazarda antika dışında ürün sattığı tespit edilen esnaf, ihlalin yapıldığı hafta ticaretten men edilecek. Bir takvim yılı içinde bu ihlali 5 kez tekrarlayan esnafın ise tezgah tahsisi tamamen iptal edilecek.

Ayrıca devamsızlık sınırı kapsamında, bir takvim yılı içerisinde art arda 3 hafta veya toplamda 8 hafta pazara gelmeyen esnafın tahsis hakkı da sona erecek. İptal edilen veya boşalan tezgahların yerine ise noter huzurunda oluşturulan sıralı yedek listedeki vatandaşlar sırayla davet edilecek.

Feriköy Antika Pazarı'nda uygulanacak tahsis ve işgaliye bedelleri de belli oldu. Buna göre, ilk tahsis bedeli 100 bin lira, her yıl alınacak tahsis vergi bedeli 15 bin lira, her yıl tahta başına alınacak işgaliye bedeli ise 5 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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