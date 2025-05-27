Ferhat Nasıroğlu Batman'da Esnafla Buluştu
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Emek Sanayi Sitesi'nde esnaflarla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını dinleyen Nasıroğlu, bu sorunların çözümü için çaba göstereceklerini belirtti.
Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Emek Sanayi Sitesinde esnafla buluştu.
Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Nasıroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Nasıroğlu, üretimin ve emeğin kendileri için kıymetli olduğunu, esnaftan gelen sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Ziyarette Nasıroğlu'na, AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Temim Orhan ile Emek Sanayi Sitesi Başkanı Kahraman Güneş de eşlik etti.
Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel