Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzücüsü Edirneli Beyza Işık Vali Yunus Sezer'i Ziyaret Etti

Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre karışık stilde 14 yaş şampiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Edirneli Beyza Işık, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Vali Sezer, Işık'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Işık da hedefleriyle ilgili Sezer'e bilgi verdi. Ziyarette takım antrenörü Onur Kaplan da yer aldı.

Yüzmeye 7 yaşında Edirne Yüzme Eğitim Merkezi'nde başlayan, 2 yıl önce de Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olan Işık, daha önce de 3 Türkiye şampiyonluğu kazanmıştı.