Haberler

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golcüler Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca, sahada etkili bir performans sergiledi.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. ve 21. dakikalarda Youssef En-Nesyri, 81. ve 88. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti.

Gaziantep ekibinde Myenty Abena, 86. dakikada gördüğü doğrudan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Gelin, imam nikahı sırasında hocanın sorusuna kızdı: Yaz artık

Gelin, imam nikahı sırasında hocanın sorusuna kızdı
İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar

İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul'da ender görünen anlar! Dev binanın tepesine yıldırım düştü
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.