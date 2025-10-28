Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 Mağlup Etti
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. ve 21. dakikalarda Youssef En-Nesyri, 81. ve 88. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti.
Gaziantep ekibinde Myenty Abena, 86. dakikada gördüğü doğrudan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Kaynak: ANKA / Güncel