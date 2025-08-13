Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 Mağlup Ederek Tur Atladı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek tur atlaması, Hollanda basınında geniş yankı buldu. Hollanda medyası, Jose Mourinho'nun takımının sergilediği üstün performansı öne çıkarırken, Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi hayallerinin sona ermesini manşetlerine taşıdı.

Kamu yayıncısı NOS, "Feyenoord Fenerbahçe'ye ağır yenildi (5-2)" başlığıyla haberi verirken, maçın sonucuna, uzatma dakikalarında gelen gollerin karar verdiğini savundu. NOS, Mourinho'nun Hollanda kulüplerine karşı elde ettiği istatistiklere özel vurgu yaptı. NOS'un verdiği bilgilere göre, Avrupa kupalarında Hollanda kulüplerini en çok yenen teknik direktörün Mourinho olduğu belirtilirken, Portekizli teknik adamın toplam 11 kez Hollanda takımlarını mağlup ettiği ve Hollanda takımları içinde en çok Mourinho mağlubiyetini alan takımın da 4 maç ile Feyenoord olduğu aktarıldı.

NU gazetesi, "Feyenoord, Fenerbahçe karşısındaki ağır yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ni unutabilir" başlığını atarken, Rotterdam kulübünün ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetine rağmen tur atlayamadığını belirtti.

De Telegraaf, "Feyenoord, Fenerbahçe karşısındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde" manşetiyle durumu okuyucularına aktardı.

AD Gazetesi, "Feyenoord İstanbul'da dibe vurdu ve Şampiyonlar Ligi rüyası paramparça oldu" başlığıyla maçı değerlendirirken, İstanbul'daki atmosferi övdü. Gazete, Feyenoord'un daha güçlü ve olgun bir Fenerbahçe karşısında ağır yenilgi aldığını yazdı.

-Mourinho'nun, Hollanda kulüplerine üstünlüğü

De Volkskrant gazetesi, "Feyenoord 'İstanbul Cehennemi'nde 5-2'lik yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı" manşetiyle çıkarken, Jose Mourinho'nun Hollanda kulüplerine karşı elde ettiği başarıları öne çıkardı. Gazete, "Mourinho'nun takımı yine Hollanda'dan bir rakibini yendi. Bu anlamda Mourinho hala 'Özel Kişi'" değerlendirmesine yer verildi.

VI.NL haber sitesi, "Feyenoord, Fenerbahçe karşısında kaybetti ve Avrupa Ligi'ne düştü" manşetiyle durumu özetlerken, Rijnmond gazetesi ise, "Feyenoord yoğun mücadelede Fenerbahçe'ye yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi" başlığını kullandı.

VOETBALPRIMEUR haber sitesi, "Medya Feyenoord'dan 'net sinyal' görüyor; zayıf noktalar acımasızca ortaya çıkarıldı" başlığıyla maçı analiz etti. Site, Feyenoord kaptanı Sem Steijn'in maç sonundaki, "Yoğunluk vardı, savaşma isteği de vardı. Ama aldığın şansları değerlendirmen gerek ve bugün bizimle Fenerbahçe arasındaki büyük fark buydu." şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.