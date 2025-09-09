Haberler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu.

TEDESCO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, son olarak Belçika Milli Takımı'nda görev alan 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'yu Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

YARDIMCISI GÖKHAN GÖNÜL

Sarı-lacivertliler, yapılan açıklamayla birlikte Tedesco'nun yardımcılığına Gökhan Gönül'ün getirildiğini açıkladı.

TEDESCO'NUN KARİYERİ

Domenico Tedesco, İtalyan asıllı Alman futbol teknik direktörüdür. 1985 doğumlu olan Tedesco, kariyerine 2008'de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı.

İlk profesyonel deneyimini 2017'de Erzgebirge Aue'de yaşadı ve takımı küme düşmekten kurtardı. Aynı yıl Schalke 04'ün başına geçti ve 32 yaşında Bundesliga'nın en genç teknik direktörlerinden biri oldu. Schalke ile ilk sezonunda ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösterdi. Daha sonra 2019'da Spartak Moskova'yı çalıştırdı, ardından 2021'de RB Leipzig'e geçti ve 2022 Almanya Kupası'nı kazandı. Şubat 2023'ten itibaren Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. Tedesco, modern ve taktiksel açıdan esnek futbol anlayışıyla tanınıyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Güncel
İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Başkent Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den suikast saldırısı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Arabuluculuk çalışmaları askıya alındı

İsrail'in saldırdığı ülkeden jet tepki geldi
İsrail'in Katar'daki saldırısından ilk görüntüler

İsrail'in vurduğu ülkeden ilk görüntüler! Sokaklardaki panik kamerada
Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın

Bu ne hal Acun!
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıZeki Kkaya:

Hayırlı olsun yeni tazminat

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjyhr4fnrry:

İsmail hoca daha mantıklı olurdu be

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKmal e:

2 ay suresi var max.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıati yakar:

Bu saatten sonra yerli hoca olmalıydı yine hüsran olacak

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Kim bu adam ya Allah aşkına ne başarısı var.Ali koç fenerin başına gelmiş en kötü şeysin

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve dönen aile bebeğin kıyafetlerini çıkarınca şoke oldu: DNA testi istedim

Eve dönen aile bebeğin kıyafetlerini çıkarınca şoke oldu
Hasat başladı, kilosu 60 liradan satılıyor

Hasat başladı, kilosu 60 liradan satılıyor
Hamas: Müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var

Hamas liderleri ne durumda? Saldırının ardından ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.