Dervişoğlu, Arıkan Ve Davutoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a Tebrik Mesajları

(ANKARA) - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım için siyasi parti liderleri tebrik mesajı yayımladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yıldırım'a yeni görevinde başarılar diledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'a siyasi parti liderlerinden tebrik mesajları geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fenerbahçe'ye hizmet etme sorumluluğunu yeniden üstlenen Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek, "Fenerbahçe camiası ve Türk sporu için hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Aziz Yıldırım ve yönetim ekibini tebrik etti. Arıkan, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı ve yönetim ekibini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Büyük Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA