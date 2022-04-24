Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini düzenlendi
AA - Kübra Kara - Güncel
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Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı, Fener Rum Patrikhanesi'nde yapılan ayinle sona erdi.
Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı, Fener Rum Patrikhanesi'nde yapılan ayinle sona erdi.
AA / Kübra Kara - Güncel