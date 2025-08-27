FEMA Çalışanları İdari İzne Çıkarıldı

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Başkan Donald Trump yönetiminin kurumu yeniden yapılandırmaya yönelik planını eleştiren ve bu durumun afet müdahale zafiyetlerine yol açabileceği uyarısında bulunan mektubu imzalayan bazı çalışanlarını idari izne çıkardı.

FEMA'da yönetim ve program analisti olarak görev yapan Virginia Case, CNN'e yaptığı açıklamada, söz konusu mektubu imzaladıktan bir gün sonra kurum tarafından idari izne çıkarıldığını bildiren bir e-posta aldığını belirtti.

En az 6 meslektaşının da kendisiyle aynı durumu yaşadığını söyleyen Case, "İşlerimiz için ne anlama gelebileceğini düşünmeden sesini çıkaran arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Kamuoyunun neler olup bittiğini bilmeye hakkı var, çünkü bu böyle devam ederse hayatlar ve topluluklar zarar görecek." ifadelerini kullandı.

E-postalarda, idari izne çıkarılan çalışanların "FEMA tesislerini ziyaret etmeyeceği, herhangi bir iş yapmayacağı ve kurum personeliyle iletişime geçmeyeceği" bilgisi yer aldı.

Öte yandan, FEMA sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamada, reformlara karşı çıkan çalışanları "statükoya bağlı bürokratlar" olarak nitelendirerek, "Bizim yükümlülüğümüz mağdurlara karşıdır, bozuk sistemleri korumaya değil." dedi.

FEMA'nın 180'den fazla çalışanı, Kongre üyelerine ve diğer yetkililere gönderdikleri mektupta, ajans faaliyetlerinin ocaktan bu yana ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, FEMA yönetici vekili David Richardson gibi "yasal yeterlilik ve yetkiye sahip olmayan" kişiler tarafından yürütüldüğünü, bunun da acil durumları ve ulusal güvenlik çalışmaları da dahil olmak üzere diğer operasyonları etkili şekilde yönetme becerisini zayıflattığını ve engellediğini ileri sürmüştü.

Mektupta, bu durumun ülkeyi ve kurumu Ağustos 2005'te 1800 kişinin canına mal olan ve ekonomiye de 180 milyar dolar zarar veren Katrina Kasırgası öncesi döneme tekrardan getirebileceğinin altı çizilmişti.

Milletvekillerinin FEMA'yı İç Güvenlik Bakanlığı'nın müdahalesine karşı savunmaları, kurum çalışanlarını "siyasi amaçlı işten çıkarmalardan" korumaları istenen mektupta, daha fazla denetim yapılması ve FEMA'nın İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinden çıkartılıp yürütme organında bağımsız, Bakanlar Kurulu düzeyinde kurum olarak yer alması talep edilmişti.

FEMA, son aylarda iş gücünün üçte birini kaybetmesi ve toplulukların afetlere hazırlanmasına ve afetlerden sonra yeniden inşasına yardımcı olan programlarının iptal edilmesi de dahil olmak üzere köklü kurumsal değişikliklerle karşı karşıya kalıyor.