Fed Başkanı Warsh, yapay zekanın para politikasında sonuçlar doğuracağını söyledi

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, yapay zekanın yaygın biçimde benimsenmesinin ekonomi üzerinde çok önemli etkisi olacağını ve para politikası açısından önemli sonuçlar doğuracağını kabul etmenin bankanın sorumluluğu olduğunu belirtti.

Warsh, Fed Yönetim Kurulu ve San Francisco Fed tarafından San Francisco'da düzenlenen Verimlilik ve İstihdam Görev Gücü Konferansı'nın açılışında konuştu.

Konuşmasında, yapay zeka için "süper zeka" ifadesini kullanan Warsh, söz konusu teknolojinin ekonomik yaşam ve toplum üzerinde tamamen yeni bir güç oluşturduğunu söyledi.

Birkaç yıl önce insanların neredeyse her konuda üst düzey bilgiye anında erişmesinin uzak bir ihtimal gibi göründüğünü belirten Warsh, yapay zekadaki ilerlemelerle bunun mümkün hale geldiğini dile getirdi.

Warsh, merakı gidermenin marjinal maliyetinin hızla düştüğünü, hatta sıfıra yaklaşabileceğini anlatarak, finansal piyasaların da bu gelişmenin sonuçlarını anlamaya çalıştığını ifade etti.

Ekonomide içsel büyüme teorisine atıfta bulunan Warsh, fikirlerin refahın temel kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Warsh, en iyi fikirleri ortaya çıkaran toplumların daha fazla refaha ulaştığını aktararak, fikirlerin ve diğer temel girdilerin 2 katına çıkmasının ekonomik çıktıyı 2 kattan fazla artırabileceğini kaydetti.

Warsh, buna karşın ABD'de çığır açıcı fikir üretmenin giderek zorlaştığına dikkati çekerek, 1930'lardan bu yana araştırma faaliyetleri 20 kattan fazla artmasına rağmen araştırma verimliliğinin daha büyük oranda gerilediğini belirtti.

Verimlilik artışının son çeyreklerde güçlü seyretmesine rağmen henüz kalıcı bir yükseliş eğilimine girmediğini, fikir üretmenin zorlaşması ve nüfus artışındaki yavaşlamanın "uzun süreli durgunluk" tartışmalarını yeniden gündeme getirdiğini söyleyen Warsh, yapay zekanın bu tabloyu değiştirip değiştiremeyeceğinin önemli bir soru olduğunu vurguladı.

"Fed olarak rolümüz ne destekleyici ne de muhalif olmak"

Yapay zekanın fikir üretimini hızlandırma potansiyeline işaret eden Warsh, fikir üretiminin genişlemesi durumunda büyümenin uzun vadeli ortalamanın oldukça üzerinde seyredebileceğini vurguladı.

Warsh, ancak insan zihninin yerini başka bir şeyin alamayacağının altını çizerek, makinelerin insani muhakeme, ahlak, onur veya sorumluluğun yerini alamayacağını, karar vericilerin insanlar olması gerektiğini ifade etti.

Geleceğe yönelik tahminlerle spekülasyon yapmayacaklarının altını çizen Warsh, "Bizim işimiz, sırada ne varsa ona hazırlanmak." dedi.

Warsh, dünyanın hızla değiştiği bir dönemde acil durum planlaması yapmanın önemli hale geldiğini, politika yapıcılar olarak büyük fırsatların getirdiği risklerin oldukça yıkıcı ve maliyetli olabileceğine dikkati çekti.

Yapay zekanın kötü niyetli aktörler dahil herkesi güçlendirdiğini vurgulayan Warsh, şöyle devam etti:

"Bu nedenle özellikle kritik altyapıları ve onların güvenlik açıklarını ve elbette bu yeni yapay zeka çağında ekonomi politikasını da düşünüyoruz. Fed olarak rolümüz ne destekleyici ne de muhalif olmaktır. Sorumluluğumuz, bu teknolojinin yaygın olarak benimsenmesinin ekonomi üzerinde çok önemli bir etkisi olacağını ve para politikası üzerinde son derece önemli sonuçlar doğuracağını kabul etmektir."

"Çeşitli senaryolar değerlendiriliyor"

Warsh, para politikası alanında yapmaları gereken bir iş olduğunu belirterek, yapay zekanın nasıl ilerleyeceğine bağlı gelecekteki birkaç yılda görülebilecek olası ekonomik sonuçları değerlendirmek gerektiğini anlattı.

Fed personelinin çeşitli olası senaryoları değerlendirmeye başladığına işaret eden Warsh, bu senaryoların birer öngörü veya tahmin olmadığını kaydetti.

Warsh, yapay zekanın verimlilikte bir artışa ve iş gücü ile sermaye sahipleri arasında geniş çapta paylaşılan ekonomik kazanımlara yol açtığı senaryoda reel Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) uzun vadeli ortalamasının üzerinde istikrarlı şekilde büyüdüğünü, ABD'nin tam istihdama yakın bir konumda kaldığını anlattı.

Ancak yapay zeka destekli bir büyümenin iş gücü piyasasında önemli yıkımlara yol açabileceğine değinen Warsh, bazı işlerin teknoloji tarafından desteklenmek yerine ortadan kalkabileceğini dile getirdi.

Bu olasılıkta GSYH büyümesinin hala uzun dönem ortalamasının üzerinde olacağını söyleyen Warsh, ancak iş gücü piyasasındaki pürüzlerle birleşen yaygın otomasyonun, işsizlik oranını tam istihdamla tutarlı seviyelerin üzerine çıkarabileceğini kaydetti.

Warsh, üçüncü bir ihtimalde de yapay zekanın önemli sermaye yatırımları ve borsa kazançlarından sonra hayal kırıklığı yaratabileceğine değinerek, "Beklenen getiriler terse dönebilir, hisse senedi değerlemeleri düşebilir ve bu da ekonomik yavaşlamaya ve işsizlikte daha belirgin bir artışa yol açabilir. Zamanla ekonomi toparlanır ancak verimlilik kazanımları olmadan." diye konuştu.

"Zorlukların üstesinden gelirsek Amerika'nın parlak bir geleceği var"

Tahminlerde bulunmayacağını ancak zorluklar ve fırsatlarla dolu bir zamanda "Amerikan liderliği" konusunda tarafsız sayılamayacağını söyleyen Warsh, şunları kaydetti:

"Eğer önümüzdeki zorlukların üstesinden gelirsek, Amerika'nın güçlü, dayanıklı bir ekonomik büyüme, bol ekonomik fırsatlar, canlı ve güvenli topluluklar ve sağlıklı bir çevre ile parlak bir geleceği var. Gelecek nesiller, ömrü uzatacak ve insanın gelişimini destekleyecek teknolojik ilerlemeler sunabilen dinamik bir ekonomiyi miras alacaklar."

Warsh, açılış konuşmasının ardından konferans kapsamında gerçekleştirilen ilk panelin moderatörlüğünü de yaptı.

Kaynak: AA