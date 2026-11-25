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NEW ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in uzayda veri merkezleri oluşturmak amacıyla 1 milyon uydu fırlatma talebini onayladı.

FCC'den yapılan açıklamada, ABD tarihinde ilk kez uzayda veri merkezi kümesi kurulması için yetki verildiği bildirildi.

Devasa miktarda veriyi işleyecek yörüngesel hesaplama modüllerini konuşlandırması için SpaceX'e izin verildiği kaydedilen açıklamada, bu sistemin FCC'nin "yörünge enkazı" kurallarına uygun olarak çalışacağı ifade edildi.

Açıklamada, SpaceX'in bu kapsamda yapay zeka hesaplamasına yönelik hızla artan talebi karşılamaya yardımcı olmak amacıyla 1 milyona kadar uydudan oluşan "Starmind" kümesini kuracağı bildirildi.

Şirketin uydu sistemi genelinde yedekleme ve acil durum telemetri, takip ve komuta işlemleri için radyo frekansı bağlantılarını kullanacağı aktarılan açıklamada, uydular arası optik bağlantıları bu iletişimle destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, FCC'nin diğer yörüngesel veri merkezi başvurularını incelemeye devam ettiği belirtilerek, kurumun olağan prosedürler doğrultusunda hızla karar vermeyi planladığı ifade edildi.

FCC Başkanı Brendan Carr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin Başkan Donald Trump'ın liderliğinde yapay zeka teknolojisinin getirdiği fırsatları ve sağlayacağı faydaları güvence altına almak için çalıştığını vurguladı.

Komisyonun SpaceX'e yönelik kararının bu çabalara ivme kazandıracağının altını çizen Carr, "Bu hamle, Amerika'nın liderliğine ve büyümesine güç verecek bilgi işlem altyapısı için cesur ve yeni bir ufuk açıyor." ifadesini kullandı.

Carr, veri merkezlerinin ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliği için önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"SpaceX ve kendi yörüngesel veri merkezleri üzerinde çalışan pek çok rakibi, bilgi işlem kapasitesini Dünya'nın dışına taşıyarak çağın gereğini yerine getiriyor. Bu, uzay ve ileri teknolojideki gücümüzü birleştirebilecek, ekonomik liderliğimizi pekiştirecek ve ülkemizdeki refahı artıracak türden bir Amerikan marifetidir."

Kaynak: AA