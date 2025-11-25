Haberler

Fatsa'da Kuyumcu Soygunu: 5 Kilo Altın Çalındı

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir kuyumcudan başında kask bulunan bir soyguncu, silah tehdidiyle yaklaşık 5 kilo altın çalarak kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde başında kask olan tabancalı bir soyguncu, kuyumcudan yaklaşık 5 kilo altın alarak kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Reşadiye Caddesi'ndeki Yılmaz Şerbetçi'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kask bulunan tabancalı bir kişi, kuyumcu dükkanına girdi. İddiaya göre kuyumcuda çalışan görevlinin el ve ayağını bağlayan soyguncu, vitrinde bulunan yaklaşık 5 kilo altını alarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, şüpheliyi yakalamak soruşturmayı sürdürüyor.

