Fatma Şahin, Bilek Güreşinde Rakibini Yendi

Fatma Şahin, Bilek Güreşinde Rakibini Yendi
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde bilek güreşi yaparak kazanan oldu. Şahin, etkinlik alanında sporcularla bir araya geldi ve bir sporcuyla yaptığı müsabakada zafere ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde yer alan sporcuyla bilek güreşi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Festival Parkı'na kurulan etkinlik alanını ziyaret eden Şahin, bilek güreşi standında sporcularla bir araya geldi.

Bilek güreşinde sporcuya meydan okuyan Şahin, "Gereğini yapalım" diyerek adil bir müsabaka istedi.

Zorlu müsabakada kazanan Fatma Şahin oldu.

Müsabakanın sonunda sporcuyu tebrik eden Şahin, babası Mustafa Kıymık'ın bilek güreşinde iyi olduğunu dile getirdi.

Protokol ve sporcular, Şahin'i performansından dolayı alkışlayarak kutladı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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