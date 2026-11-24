Fatma Betül Sayan Kaya, sermaye piyasası soruşturmasında ev hapsiyle tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sermaye piyasası işlemleri kapsamındaki soruşturmada tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında 6 Kasım'da tutuklanan Kaya, ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında; 'suç örgütüne üye olma' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla 6 Kasım'da tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı