Haberler

İstanbul'da tehditle para istedikleri kişiyi darbettikleri iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te 67 yaşındaki Ş.E.'ye silahlı tehditte bulunarak 600 bin dolar isteyen 2 kişi gözaltına alındı. Darbetme ve uyuşturucu bulundurma suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, alacak verecek meselesi nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fatih'te, silahlı tehditle 600 bin dolar istedikleri kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Ocak'ta, Mimar Hayrettin Mahallesi'nde 67 yaşındaki Ş.E'nin silahla tehditle darbedildiğine yönelik ihbarla ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, Ş.E'nin kaldığı evin önüne gelen F.A. (28) ile B.E'nin (19) cep telefonuyla tehdit edip 600 bin dolar istedikleri mağdurun bu parayı getirmemesi üzerine silah göstererek, darbettikleri tespit edildi.

Özel Hareket Polisi'nin de destek verdiği operasyonda 2 şüpheli Sultangazi'deki evlerinde gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, tabanca, 5 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin, sorgularında olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, gasp, yağma ile uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor

Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor