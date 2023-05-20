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Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Fatih'te metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi Vefa Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Binada bulunan 2 kedi ile 1 köpeği kurtaran itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Süleymaniye Mahallesi İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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