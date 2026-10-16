Fatih Erbakan, fon krizi soruşturmasının TBMM karma komisyonuna devredilmesini istedi

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(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fon krizine ilişkin soruşturma sürecini ve kurulan kurulları eleştirerek, "Bir nebze samimiyet gösterin, kararlılık sergileyin, süreç yönetimini TBMM'de konuya hakim isimlerden oluşacak karma komisyona devredin" çağrısında bulundu. Erbakan, "Kendinize zaman kazanıyor ama Türkiye'ye kaybettiriyorsunuz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fon krizine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soruşturma sürecinin hızlandırılmadığını ve şeffaf yürütülmediğini savunan Erbakan, sermaye piyasalarına güven verilmesi gerektiğini belirtti.

"KENDİNİZE ZAMAN KAZANIYOR AMA TÜRKİYE'YE KAYBETTİRİYORSUNUZ"

Erbakan, "Türkiye küresel piyasa liginde küme düştü" ifadesiyle başladığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaptığınızı beğendiniz mi? Bu ülke, bu halk, bu şekilde soyulmayı, fakirleştirilmeyi hak edecek ne yaptı?

Yüzyılın Fon Dolandırıcılığında soruşturma sürecini hızlandırmayıp şeffaflıktan uzak durarak sadece zaman kazanıyorsunuz. Kendinize zaman kazanıyor ama Türkiye'ye kaybettiriyorsunuz.

Bu arada uluslararası piyasalar bu oyalama taktiğinizi görüyor; ve sizi değil Türkiye'yi, yani bizi, 86 milyon insanımızı cezalandırıyor.

MSCI'ın 15 Ekim 2026 tarihli acil dondurma kararı ve Haziran 2027 uyarısı çok net: Koordineli işlemlere karşı şeffaf ve güvenilir yaptırımlar uygulamazsanız, Türkiye, 'Gelişmekte Olan Piyasa' statüsünden, en alt statüler olan 'Sınır Piyasa' ya da 'Bağımsız Piyasa' ligine düşürülecek.

Zaten parasını kurtaran yabancı yatırımcılar piyasamızı terk etti. Piyasalarımızın itibarını ve güvenini daha fazla zedelemeyin. Piyasalarımızı geri dönüşü on yıllarca mümkün olamayacak uçurumlara sürüklemekten vazgeçin.

" PİYASADA GÜVEN YOKSA, ŞEFFAFLIK VE DENETİM YOKSA ORADA YATIRIMCI DURUR MU? "

Piyasada güven yoksa, şeffaflık ve denetim yoksa orada yatırımcı durur mu? Bunu da mı umursamıyorsunuz?

Piyasalara güven vermek, İstanbul'un silüetine ihanet etmeye, dere yataklarına rant kuleleri dikmeye benzemez.

Kendi 'itibarınızı' kurtarmak için çabalarken, sermaye piyasasını ve ülke ekonomisini karanlığa mahkum ettiniz.

Fon dolandırıcılığı için kurduğunuz kurullara halkımızın zerrece güveni yok.

"YARDIM İSTEYİN, BİRLİKTE KURTARALIM, ELİMİZİ UZATALIM"

Bir nebze samimiyet gösterin, kararlılık sergileyin, süreç yönetimini TBMM'de konuya hakim isimlerden oluşacak karma komisyona devredin.

Eğer niyetiniz FON'dan AK'lanmaksa belki bu şekilde mümkün olur. Zira, ekonomiyi göz göre göre uçuruma sürükleyenler, buradan uçurumdan çıkışı katiyen gerçekleştiremezler.

'Dünya 5'ten Büyüktür' diyordunuz ya Türkiye de sizden büyüktür. Piyasaların çöküşüne daha fazla rıza göstermeyin. Yardım isteyin, birlikte kurtaralım, elimizi uzatalım. Soyulan ülke bizim, fakirleşen halk biziz."

Kaynak: ANKA