Erbakan'dan Enflasyon Hedefinin Yükseltilmesine Tepki: "Milletin Sabrı Taştı"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefini yeniden yükseltmesine tepki göstererek, "Satın alma gücü tükeniyor, umutlar tükeniyor, hayaller tükeniyor. Ekonomi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Sayın Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı, başarınız zaten yok da, hedefiniz nedir sizin? 'Önceki AK Parti iktidarından' enkaz halinde devraldığınız ekonomiyi daha da beter hale getirmek mi? Ekonomik bağımsızlığı tamamen sonlandırmak mı? Hedefiniz her ne ise; milletin sabrı taştı. Bu işi yapamadığınız açık seçik ortada. Artık bir an önce sandık gelsin" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon hedefini bir kez daha yukarı yönlü revize etmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3 SENEDİR ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİZ HİKAYESİ ANLATIYORSUNUZ"

"Merkez Bankası 2026 enflasyon hedefini bir kez daha yükseltti. Ara hedef yüzde 16'dan yüzde 24'e, yıl sonu beklentisi ise yüzde 26'ya yükseldi. 2027 ve 2028 enflasyon tahminleri de sıralı olarak yükseltildi. Hani bu enflasyon tek haneli rakamlara düşecekti? Hani milleti rahatlatacaktınız? Hani sabır istiyordunuz? Tam üç senedir 'enflasyonu düşüreceğiz' hikayesi anlatıyorsunuz. Ama enflasyon artıyor, faizler artıyor, borçlar artıyor, vergiler artıyor. Satın alma gücü tükeniyor, umutlar tükeniyor, hayaller tükeniyor. Ekonomi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Kriz her geçen gün daha da derinleşiyor."

"ARTIK BİR AN ÖNCE SANDIK GELSİN"

Esnaf, çiftçi, köylü, emekli, memur, asgari ücretli hepsi perişan. Sayın Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı, bir başarınız zaten yok da hedefiniz nedir sizin? Önceki AK Parti iktidarından enkaz halinde devraldığınız ekonomiyi daha da beter hale getirmek mi? Ekonomik bağımsızlığımızı tamamen sonlandırmak mı? Türkiye'yi Londra bankerlerine, dış güçlere bağımlı kılmak mı? Hedefiniz her neyse milletin sabrı taştı. Bu işi yapamadığınız açık seçik ortada. Artık bir an önce sandık gelsin, milli görüş gelsin ve esaret bitsin."

Kaynak: ANKA