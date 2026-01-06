Haberler

Yeniden Refah Lideri Erbakan: En Düşük Emekli Aylığı Asgari Ücrete, Asgari Ücret de En Azından Yoksulluk Sınırının Yarısına Eşitlenmelidir

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, en düşük emekli aylığının asgari ücrete, asgari ücretin de yoksulluk sınırının yarısına eşitlenmesi gerektiğini belirtti. Emekli vatandaşların açlık sınırının altında yaşadığını vurguladı.

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "En düşük emekli aylığı asgari ücrete, asgari ücret de en azından yoksulluk sınırının yarısına eşitlenmelidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığının asgari ücrete, asgari ücretin de en azından yoksulluk sınırının yarısına eşitlenmesi gerektiğini söyledi. Erbakan'ın konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

"Milyonlarca emeklimiz açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edilmiştir. En düşük emekli aylığı asgari ücrete, asgari ücret de en azından yoksulluk sınırının yarısına eşitlenmelidir. Diğer tüm emekli aylıkları, prim ödemeleri ve çalışma süreleri dikkate alınarak adaletle yeniden düzenlenmelidir. Ödenen primlerin ve çalışma sürelerinin dikkate alınmaması; emek gasbıdır, hak gasbıdır, zulümdür."

Kaynak: ANKA / Güncel
