Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Erbakan, "Ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak" dedi.

"MAZLUMUN AHI, İNDİRİR ŞAH'I"

Erbakan, şu ifadeleri kullandı: "Hükümetin milletimize reva gördüğü Asgari Ücret rakamı 22.104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın 'çok bile' olduğunu açıktan ya da bilinç altından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, 'Mazlumun ahı, indirir Şah'ı' diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum."