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Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 yılında asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Erbakan, "Mazlumun ahı, indirir Şah'ı' diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Erbakan, "Ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak" dedi.

"MAZLUMUN AHI, İNDİRİR ŞAH'I"

Erbakan, şu ifadeleri kullandı: "Hükümetin milletimize reva gördüğü Asgari Ücret rakamı 22.104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın 'çok bile' olduğunu açıktan ya da bilinç altından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, 'Mazlumun ahı, indirir Şah'ı' diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum."

Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı

Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Yarın seçim olsun, Suriye fatihi yine seçilmese ben hiç bir şey bilmiyorum.

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

En kısa zmanda erken secime gidilmeli emekli yılı asgerı ucretli yılı eyt şu bu derken milleti safalete yoksulluga itiyor

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Haber YorumlarıBerkan Güngör:

Sen seçimde kıvırmasaydın bunlar basımıza gelmezdi

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Komik bu arkadaş. Tutarsız ve dengesiz. Önceki seçimlerde aklın neredeydi?

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Haber YorumlarıBerkkk Yılmaz:

Birinci sorumlusu sensin Fatih Erbakan ...konusmadi gereken en son kişisin

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Haber YorumlarıTarık Avsar:

Nerde yanlış yaptık acaba...

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

muhacirlerimiz var onlara da vermemiz lazım onun için bu miktar bu millete çok bile seçim zamanı koşa koşa sandığa ve oylar yine sizi sivenlere:)))

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Haber YorumlarıMGk:

Fatih Erbakan bomboş bir adamsın Chp ayakçılığı çok yakıştı sana

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