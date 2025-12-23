Fatih Erbakan'dan Asgari Ücret Tepkisi: Asgari Ücret, Bu Hayat Pahalılığı Karşısında En Az 45 Bin TL Olmalıdır

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret artışına ilişkin, "Asgari ücretin net 28 bin 75 TL olarak ilan edilmesi, hükümetin halkın yaşadığı gerçeklerden ne denli kopuk olduğunun açık bir göstergesidir. Asgari ücret, bu hayat pahalılığı karşısında en az 45 bin TL olmalıdır. Artık bu düzenin değişme vakti gelmiştir. Vakit tamamdır, çare bellidir. İş başa düştü!" dedi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi. Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açıklanan asgari ücret rakamı, geçim derdiyle boğuşan milyonlarca vatandaşımızın sofrasına adeta ateş düşürmüştür. Asgari ücretin net 28 bin 75 TL olarak ilan edilmesi, hükümetin halkın yaşadığı gerçeklerden ne denli kopuk olduğunun açık bir göstergesidir. Üstelik Sayın Bakan, bu rakamı açıklarken 'popülizm tuzağına düşmedik' ifadelerini kullanmıştır. Bu iktidar, 22 yıldır aziz milletimizi borç, faiz, zam ve vergi ekonomisine mahküm etmiştir. Milletimiz 2002 yılında 'çay-simit hesabından kurtulmak' ümidiyle destek verdiği bu anlayışın, bugün kendisini o günleri bile arar hale getirdiğini üzülerek görmektedir.

"Asgari ücret, bu hayat pahalılığı karşısında en az 45 bin TL olmalıdır"

Bizim referansımız popülizm değil, Milli Görüş'tür. Bizim referansımız; işçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 oranlarında zamların yapıldığı 54. Hükümettir. O gün milletin hakkı millete verilmiş, rant muslukları kesilmiş, bolluk ve bereket sağlanmıştır. Bugün de çözüm nettir. Asgari ücret, bu hayat pahalılığı karşısında en az 45 bin TL olmalıdır. Bu rakam bir lütuf değil, çalışanlarımızın ayakta kalabilmesinin asgari şartıdır. Emekçiye 'kaynak yok' denilirken, faiz lobilerine aktarılan milyarlar, imtiyazlı holdinglerin silinen vergi borçları, israf ve şatafat karşımızda dağ gibi durmaktadır. Rantiyeye cömert davrananlar, konu emekçi olunca kaynak kıtlığını bahane etmektedir.

"Artık bu düzenin değişme vakti gelmiştir"

Aziz milletimiz müsterih olsun. Milli Görüş sözüdür. Bizim iktidarımızda üretimin önünü açmak için işverenimizin üzerindeki ağır vergi ve SGK yükünün önemli bir kısmı devlet tarafından üstlenilecek; 'bir maaş işverenden, bir maaş devletten' modeliyle hem emekçi hem işveren korunacaktır. Rant ekonomisi sona erecek, üretime dayalı ve adil paylaşımı esas alan bir ekonomik düzen mutlaka kurulacaktır. Artık bu düzenin değişme vakti gelmiştir. Vakit tamamdır, çare bellidir. İş başa düştü!"