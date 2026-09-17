Fatih Erbakan'dan akaryakıt fiyatları tepkisi: 'Emeklinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafın, şehit anasının yüzüne bakmaya YÜZünüz var mı?'

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Akaryakıt tabelasında YÜZünüz var. İmralı'ya villa yapmaya YÜZünüz var. Faize trilyonlar akıtmaya YÜZünüz var. Peki, emeklinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafın, şehit anasının yüzüne bakmaya YÜZünüz var mı?" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 100 lirayı aşan akaryakıt fiyatlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Erbakan, şunları kaydetti:

"Akaryakıt tabelasında YÜZünüz var. İmralı'ya villa yapmaya YÜZünüz var. Faize trilyonlar akıtmaya YÜZünüz var. Peki; Emeklinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafın, şehit anasının yüzüne bakmaya YÜZünüz var mı?"

Kaynak: ANKA