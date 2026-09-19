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Fatih Erbakan, Bank Mellat'ın lisansının iptaline tepki gösterdi, çiftçiyi savundu

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Fatih Erbakan, Bank Mellat'ın lisansının iptaline tepki gösterdi, çiftçiyi savundu
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Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Bank Mellat'ın lisansının iptaline tepki gösterdi. Erbakan, Amerika istedi diye lisansın bir gecede iptalini eleştirerek, kararın İran ile ticareti zorlaştırıp maliyeti artıracağını, çiftçiyi yabancının talimatına kurban edeceğini savundu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bank Mellat'ın lisansının iptal edilmesine tepki göstererek, "Vatandaşlarımız fon adı altında borsada adeta dolandırılırken yoksunuz, Amerika istedi diye Bank Mellat'ın lisansını bir gecede iptal etmekte şampiyonsunuz. Dış güçler bir talepte bulununca en önde koşuyorsunuz, kendi vatandaşınız feryat ettiğinde duymuyorsunuz. Böyle yönetim olmaz. İş başa düştü" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız fon adı altında borsada adeta dolandırılırken yoksunuz, Amerika istedi diye Bank Mellat'ın lisansını bir gecede iptal etmekte şampiyonsunuz. Üre gübre fiyatları almış başını giderken, dünyanın en büyük üre üreticilerinden İran ile ticareti daha da zorlaştıracak, maliyeti artıracak bu kararın Türkiye'nin menfaatine bir tek olumlu tarafı var mı? Kendi çiftçisini, kendi üreticisini yabancının talimatına kurban etmek hangi akla hizmettir. Dış güçler bir talepte bulununca en önde koşuyorsunuz, kendi vatandaşınız feryat ettiğinde duymuyorsunuz. Böyle yönetim olmaz. İş başa düştü."

Kaynak: ANKA
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