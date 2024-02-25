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Fatih Erbakan, Babası Necmettin Erbakan'ın Anma Programına Katıldı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için düzenlenen anma programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için Fatih Camisi'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programına katıldı.

Milli Gençlik Derneği tarafından, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinde "Erbakan Hoca" olarak anılan eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yılı kapsamında, Fatih Camisi'nde program düzenlendi.

Programa, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Akşam namazından sonra camide, merhum Erbakan için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Öte yandan Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan için Merkezefendi Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen anma programına da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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