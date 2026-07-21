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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez buğday hasadına katıldı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez buğday hasadına katıldı
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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de buğday hasadına katıldı ve biçerdöver kullandı. Çiftçilere teşekkür ederek bereket diledi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, buğday hasadına katılarak biçerdöver kullandı.

Dönmez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Türkmentokat Mahallesi'nde Celil Doğmuş'a ait buğday tarlasında hasat heyecanına ortak olduğunu belirtti.

Toprağı alın teriyle işleyen, emeğiyle bereketi büyüten çiftçilere teşekkür eden Dönmez, "Hasat döneminin bol ve bereketli geçmesini diliyorum. Bereket tarlada, güç üretimde." ifadelerini kullandı.

Hasada, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eskişehir Başmüdürü Murat Hasçuhadar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhsin Cihan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ve ilçe yönetimi, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yılmaz, AK Parti Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Kurucu Başkanı Ali Semih Ünlü de katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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